Ла-Пас, , 16:30 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил политических противников в поджогах домов и насилии в отношении его родственников и соратников.

«Организаторы переворота совершили набеги на мой дом и дом моей сестры, поджигали дома, угрожали смертью министрам и их детям» , — заявил Моралес 11 ноября в «Твиттере».

Ушедший в отставку боливийский президент заключил, что «Боливия и мир стали свидетелями переворота».

Как сообщало ИА REGNUM, после отставки Моралеса 10 ноября вооруженные люди ворвались в резиденцию боливийского президента в Кочабамбе и устроили там погром.

Также неизвестные атаковали посольства Венесуэлы и Кубы в Ла-Пасе. Не менее 20 боливийских чиновников и депутатов запросили убежища в посольстве Мексики.

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