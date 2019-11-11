Ла-Пас, 11 ноября 2019, 16:30 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил политических противников в поджогах домов и насилии в отношении его родственников и соратников.
Ушедший в отставку боливийский президент заключил, что «Боливия и мир стали свидетелями переворота».
Как сообщало ИА REGNUM, после отставки Моралеса 10 ноября вооруженные люди ворвались в резиденцию боливийского президента в Кочабамбе и устроили там погром.
Также неизвестные атаковали посольства Венесуэлы и Кубы в Ла-Пасе. Не менее 20 боливийских чиновников и депутатов запросили убежища в посольстве Мексики.
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