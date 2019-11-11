Манагуа , , 05:53 — REGNUM Правительство Никарагуа выступило с осуждением «государственного переворота» и «фашистской практики, которая игнорирует конституцию и законы» Боливии, сообщает агентство Reuters.

С осуждением отставки президента Боливии Эво Моралеса, которая произошла после ультиматума боливийских военных, ранее выступили Мексика, Куба и Венесуэла.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Моралес ушел в отставку и покинул Ла-Пас, вслед за ним посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

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