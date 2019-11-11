Анкара, , 13:05 — REGNUM Проведение четвертого совместного патрулирования на северо-востоке Сирии начали 11 ноября вооруженные колонны войск России и Турции. Об этом говорится в распространенном сообщении турецкого министерства обороны.

В заявлении военного ведомства Турции сообщается, что патрулирование ведется к востоку от реки Евфрат в районе Дербасия.

Отмечается, что наземные силы выдвинулись в сопровождении беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА REGNUM, предыдущий раз совместное российско-турецкое патрулирование местности в Сирии проходило 8 ноября. В тот день военнослужащие Турции первый раз зашли в район, примыкающий к Камышлы с востока.