Анкара, , 11:11 — REGNUM В соответствии с Сочинским соглашением президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, Вооружённые силы двух стран приступили к проведению третьего наземного патрулирования района проведения турецкой операции «Источник мира» на восточном берегу Евфрата на северо-востоке Сирии.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, колонна Вооружённых сил Турции, состоящая из четырех единиц бронетехники, выдвинулась из деревни Алакамыш, расположенной в округе Идиль провинции Ширнак, и при пересечении границы встретилась с российскими коллегами для проведения патрулирования. Военнослужащие Турции и России совместно патрулируют район Камышлы-Дерик на восточном берегу Евфрата при поддержке БПЛА (беспилотные летательные аппараты).

Известно, что в ходе данного маневра турецкие военнослужащие впервые зашли в район, примыкающий к Камышлы с востока. За развитием событий следит множество представителей СМИ. Напомним, что первое патрулирование состоялось 1 ноября в районе между Расулайном и Камышлы, а второе — 5 ноября, между Айн-эль-Арабом и Телль-Абьядом.