Варшава, , 15:05 — REGNUM В Варшаве открылась конференция «Польская гекатомба и борьба с полонофобией». Как сообщает «Польское радио», на открытии конференции выступил министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, который призвал к активной защите правды об истории Польши.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр напомнил о международной критике после принятия в стране закона об Институте национальной памяти, а также об участившихся в последнее время попытках возложить на поляков часть вины в преследовании евреев в годы Второй мировой войны.

Слово «гекатомба» в Древней Греции означало торжественное жертвоприношение ста быков одновременно, а в настоящее время является синонимом какого-то бессмысленного истребления.

Термины «антиполонизм» и «полонофобия» предложил ввести в оборот профессор социологии Анджей Зибертович во время заседания Воскресного дискуссионного клуба в Берлине в конце сентября.

По словам профессора, «полонофобия» не ограничивается обвинениями поляков в участии в преступлениях германских нацистов против евреев во время Второй мировой войны. По его мнению, в Евросоюзе в последнее время складывается мнение о поляках, как о женоненавистниках, расистах, националистах и гомофобах. Также он отметил неприятный феномен популярности «польских» клоунов в США и Канаде.