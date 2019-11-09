Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Бывшему президенту Украины Петру Порошенко поступали предложения из США о проведении расследования в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в американские выборы еще в феврале 2019 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям издания, расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи на Украине предлагали американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые якобы связаны с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Сегодня они сами находятся под следствием на территории Соединённых Штатов по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Источники WSJ отмечают, что встреча с Порошенко состоялась в конце феврале 2019 года в офисе бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Парнас и Фруман якобы предложили организовать украинскому президенту государственный визит в Вашингтон во время его избирательной кампании.

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В итоге предложенная американцами встреча в Белом доме не состоялась из-за снижения уровня поддержки Порошенко и второго места по итогам первого тура выборов.

Добавим, в настоящее время в США развернулась политическая кампания, связанная с так называемым импичментом Трампу. Представители Демократической партии обвинили американского лидера в том, что он давил на руководство Украины и требовал расследования против экс-вице-президента Джо Байдена.

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