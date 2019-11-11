Мехико, , 03:34 — REGNUM Власти Мексики готовы предоставить убежище ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу, сообщает Reuters.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в Twitter, что «признает ответственное отношение президента Боливии Эво Моралеса, который предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после требования военного руководства. Сообщалось, что самолет Моралеса вылетел из Ла-Паса в Кочабамбу.

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