Ла-Пас, , 01:05 — REGNUM После заявления об отставке с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел из столицы государства Ла-Пас, об этом сообщает портал Merca2.0.

Сообщается, что Моралес приземлился в Кочабамбе, департаменте, где он состоялся как политик.

Самолет президента находится под охраной военно-воздушных сил Боливии, которые намерены поддерживать Моралеса.

По данным источника, самолет главы государства направил запросы на посадку в Аргентину и соседние страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отставке Моралеса. Президент Боливии объявил о решении покинуть свой пост после соответствующего призыва боливийских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Боливии Эво Моралес объявил новые выборы и ушел в отставку