Лима, , 03:09 — REGNUM Правительство Перу призывает «восстановить мир» в Боливии и провести в стране срочные выборы под эгидой Организации Американских Государств (ОАГ), сообщает Reuters.

Ранее требование ОАГ о проведении новых выборов в Боливии поддержал Госдеп США и боливийские военные, после чего действующий президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку.

Вслед за Моралесом об отставке объявило всё высшее руководство Боливии. Венесуэла, Мексика и Куба считают произошедшее государственным переворотом.

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