Мехико, 11 ноября 2019, 02:59 — REGNUM Мексика и Венесуэла считают внезапную отставку президента Боливии Эво Моралеса и всего высшего руководства страны переворотом, сообщает Reuters.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро также назвал отставку высшего руководства Боливии, которая произошла сразу после требования военного командования страны, государственным переворотом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кубы также назвали произошедшее в Боливии «насильственным и трусливым госпереворотом».
Читайте также: Вслед за Моралесом в отставку ушло всё высшее руководство Боливии