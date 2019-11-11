Мехико, , 02:59 — REGNUM Мексика и Венесуэла считают внезапную отставку президента Боливии Эво Моралеса и всего высшего руководства страны переворотом, сообщает Reuters.

«Мы отвергаем произошедшее, это похоже на те трагедии, которые залили нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика сохранит свою позицию… Никаких переворотов» , — написал в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также назвал отставку высшего руководства Боливии, которая произошла сразу после требования военного командования страны, государственным переворотом.

«Мы категорически осуждаем переворот, совершенный против нашего брата-президента» , — заявил Мадуро в своем «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кубы также назвали произошедшее в Боливии «насильственным и трусливым госпереворотом».

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