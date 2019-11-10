Москва, , 21:45 — REGNUM Депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала масштабно отмечаемое в Германии 30-летие объединения страны.

«Спустя 30 лет после объединения Германии на территории бывшей ГДР терпят крах правящие партии. Лидируют «Левые» и «Альтернатива для Германии», выступающие за снятие санкций с РФ», — отметила Панина.

«Очевидно, что восточные немцы не удовлетворены своим положением — материальным и социальным», — констатировала политик.

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