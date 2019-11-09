Берлин, , 13:18 — REGNUM В Германии отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены, об этом 9 ноября сообщает Associated Press.

На праздничной церемонии присутствуют лидеры страны Европейского союза. Основные торжества пройдут на улице Бернауэр-штрассе, где до сих пор стоит один из фрагментов стены.

Напомним, Берлинская стена, разделяющая столицу Германии, как и саму страну на две части, была деконструирована 9 ноября 1989 года, что стало символом поражения СССР в «Холодной войне».

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