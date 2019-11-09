Донецк, , 14:43 — REGNUM Разведение сил и средств начали Народная милиция Донецкой Народной Республики и украинская сторона на линии соприкосновения в районе населённого пункта Петровское в Донбассе. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ровно в 13:00 Народная милиция ДНР запустила белую сигнальную ракету в знак готовности приступить к возобновленному разведению сил и средств в районе Петровского. Украинская сторона ответила тем же, после этого обеими сторонами были запущены зелёные сигнальные ракеты в знак начала отвода сил и средств от линии соприкосновения.

На месте разведения присутствуют руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.

Руслан Якубов дал команду «откат» в знак начала операции по отводу сил и средств Народной милиции ДНР. С украинской стороны прозвучала аналогичная команда, украинской армией начат отвод вооружения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Петровское представителей СММ ОБСЕ и ДНР в СЦКК прибыли в село Петровское для наблюдения за процессом разведения украинских войск и вооруженных сил ДНР.

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