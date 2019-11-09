Петровское, , 12:53 — REGNUM Представители СММ ОБСЕ и ДНР в СЦКК прибыли в село Петровское для мониторинга процесса разведения ВСУ и вооруженных сил ДНР. Об этом 9 ноября сообщает «Донецкое агентство новостей».

Как отметили в ДАН, на месте присутствует руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, обстановка в районе населенного пункта остается спокойной.

На 13:00 по местному времени в Петровском планируется устранение нарушений на участке разведения. Сигнализировать о начале разведения будет запуск сигнальных ракет участниками разведения. Планируется, что разведение будет длится в течение трех дней в синхронном порядке.

Как ранее было отмечено в представительстве ДНР в СЦКК, ночь и утро перед запланированным отведением войск на участке разведения в Петровском прошла без обстрелов.