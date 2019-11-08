История вопроса

Коррупционные скандалы бывает затрагивают самых влиятельных людей в стране. Так, после импичмента в 2016 году президента Дилмы Руссеф, был арестован ее предшественник — Луис Инасиу Лулу да Силва. Обвинения ему выдвинули в 2017 году. Годом позже обвинения в коррупции коснулись и другого политика, который успел побывать президентом и даже поучаствовать в импичменте Руссеф. Мишел Темер был главой страны два года, обвинения ему выдвинули практически сразу после того, как он покинул пост.