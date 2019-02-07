Экс-президенту Бразилии Лулу да Сильву вынесен приговор

Бразилиа, , 02:25 — REGNUM Бразильский федеральный судья Габриэла Хард приговорила экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильву к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы, сообщает телеканал Globo.

Лула да Сильва был признан виновным в коррупционных преступлениях и отмывании денег. По версии обвинения, бывший президент Бразилии являлся фактическим владельцем дома и земельного участка в штате Сан-Паулу, хоть недвижимость и земля была оформлена на других людей. Следствие считает, что недвижимость была куплена на незаконно полученные деньги.

На суде Лула да Сильва утверждал, что действительно собирался приобрести эту землю и недвижимость, но владелец отказался продать.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший бразильский президент Лула да Сильва уже отбывает заключения за коррупцию. Первое уголовное дело о коррупции было возбуждено также по вопросу владения недвижимостью в городе Гуаружа штата Сан-Паулу. Тогда Луле да Сильве вменяли участие в коррупционной схеме, связанной с нефтегазовой компанией Petrobras.