Вашингтон, , 22:23 — REGNUM В США могут опубликовать ещё один разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Трамп, общаясь с журналистами, сообщило 8 ноября издание Politico.

Дональд Трамп The White House

«У меня был второй звонок президенту [Зеленскому], который, к слову, был перед этим (ранее опубликованным — ИА REGNUM), и теперь они все (инициаторы импичмента — ИА REGNUM) хотят этот. Если они хотят, я им его дам», — рассказал президент США.

Трамп отметил, что не видел текст стенограммы, но готов его опубликовать.

В издании предполагают, что речь идёт о разговоре, состоявшемся в апреле 2019 года, когда Трамп поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощница вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс сообщила Конгрессу США о том, что, по её мнению, июльский разговор Трампа с Зеленским был необычным, поскольку обсуждалась не внешняя политика США, а внутренняя.

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