Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Одна из помощниц вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс заявила американскому Конгрессу, что сочла странным разговор президента страны Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN.

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По данным телеканала, Уильямс ранее работала в Госдепе США, а потом перешла в аппарат вице-президента страны. Она якобы присутствовала при июльском телефонном разговоре Трампа и Зеленского. По ее словам, разговор двух президентов был «необычном», так как обсуждалась не внешняя политика, а внутренняя. Уильямс добавила, что сам Пенс в ее присутствии никогда не поднимал тему расследования в отношении экс-вице президента США Джо Байдена и его сына.

Как сообщало ИА REGNUM, первые открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа в Конгрессе пройдут 13 ноября. На первом заседании планируется выступление временного поверенного в делах Соединенных Штатах на Украине Уильяма Тейлора и представителя американского Госдепа Джорджа Кента.

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