Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Чтобы не проиграть информационную войну, связанную с историческим наследием Советского Союза, и донести до молодежи правдивую информацию о Второй мировой войне, нужно научиться коммуницировать с молодыми людьми современными способами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог Дмитрий Абзалов.

Напомним, сегодня на Международной молодежной конференции зампред Госдумы Петр Толстой заявил о том, что правда о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне в других странах искажается. Заслуги отечественных героев подменяются и подаются новому поколению в том виде, в каком это выгодно властям недружественных России стран. Причем правдивую историю Второй мировой войны сегодня толком не знает не только зарубежная, но и российская молодёжь.

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«Как у нас формируют мнение у людей, у молодежи? Вообще за последнее время в сегменте «24, 25 минус» информационная повестка у нас очень слабая», — сказал Дмитрий Абзалов.

По его словам, пока другие страны формируют мнение молодежи посредством современных технологий и передовых компьютерных программ — будь то игры на военную тематику или популярные мессенджеры, в нашей стране по-прежнему продолжают искать контакт с молодежью через телевидение.

«Если кто-то хочет заниматься работой с этим сегментом, то необходимо для начала понять, что смотрят, какие сериалы, какие каналы, почему в три часа ночи не ложатся (спать). Надо как минимум, бороться за этот контент, а у нас в этим всё достаточно слабо», — констатировал он.

По мнению политолога, для продвижения своей позиции России необходимо создавать контент не только информационный, но и интересный, смотрибельный.

«Например, у всех видов войск США есть свои аккаунты в социальных сетях, есть свои команды в самом популярным виде спорта — американском футболе. Если мы не хотим потерять это поколение, надо уметь разговаривать с ним на одном языке», — заключил он.

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