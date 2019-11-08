Варшава, , 18:25 — REGNUM Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене визового режима, сообщило 8 ноября информационное агентство «Укринформ».

Церемония подписания состоялась в украинском посольстве в Польше. Со стороны Украины документ подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а с монгольской — посол Монголии в Польше и на Украине Немех Батаа.

«Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180-и дней», — рассказал Дещица.

Он отметил, что гражданам Украины не нужны визы для поездок в 88 стран, а более чем с 140 странами действует упрощённая схема въезда.

До сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года, подписанное ещё СССР, а затем подтверждённое правительством Украины, сообщил украинский дипломат.

Посол Монголии назвал 8 ноября 2019 года «особым днём» для двухсторонних отношений между Украиной и Монголией. По его информации ежегодно Монголию посещает примерно тысяча граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина отменила визовый режим с Эквадором. Это 21-я страна Латинской Америки, в которую граждане Украины могут ездить без оформления визы.

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