Киев, , 09:01 — REGNUM Украина и Эквадор заключили соглашение о безвизовом режиме, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 25 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Эквадор — двадцать первая страна Латинской Америки, с которой у нас «безвиз». Продолжаем открывать двери для наших граждан», — написал Пристайко.

Напомним, ранее в Эстонии решили вернуть пошлину для граждан Украины, желающих получить долгосрочную визу для работы в этой стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное соглашение подписали Украина и Колумбия.

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