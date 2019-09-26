Киев, 26 сентября 2019, 09:01 — REGNUM Украина и Эквадор заключили соглашение о безвизовом режиме, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 25 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее в Эстонии решили вернуть пошлину для граждан Украины, желающих получить долгосрочную визу для работы в этой стране.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное соглашение подписали Украина и Колумбия.
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