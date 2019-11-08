Симферополь, 8 ноября 2019, 16:39 — REGNUM В России все поколения должны помнить о страшных преступлениях нацизма, о его жертвах, о той цене, которой была оплачена Победа в Великой Отечественной войне. Об этом на своей странице в Facebook 8 ноября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил на конференции «Вторая мировая война: правда во имя мира» о том, что Россия проиграла информационную войну в вопросе исторического наследия СССР.
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