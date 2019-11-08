Москва, , 16:34 — REGNUM Россия надеется на выполнение договоренностей по сочинскому меморандуму со стороны Турции. Об этом 8 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что взятую на себя по этой договоренности часть работы Россия сделает», — сказала Захарова в ответ на просьбу дать комментарий по поводу выполнения сочинского меморандума его участниками и добавила, что она при этом цитирует главу МИД России.

«Мы надеемся на то, что и наши партнеры также сдержат данное ими слово. Мы над этим очень активно работаем», — также указала Мария Захарова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом запланирован на ближайшее время.

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