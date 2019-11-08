Дамаск, , 10:25 — REGNUM Военные России и Турции начали проведение третьего совместного патрулирования на северо-востоке Сирии. Об этом 8 ноября сообщает министерство обороны Турции.

«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между (населенными пунктами) Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — говорится в заявлении турецкого минобороны.

Также, как сообщает Anadolu Ajansı, за совместным патрулированием на границе Сирии наблюдает большое количество журналистов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре, что он собирается обсудить обстановку в Сирии с президентом России Владимиром Путиным.