Москва, , 12:00 — REGNUM Следственный комитет России установил еще одного участника нападения на российское посольство в Киеве, ему предъявлено заочное обвинение. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба СКР.

«Следствием установлено, что активное участие в нападении на посольство 6 марта 2016 года принимал гражданин Украины Роман Рагозин», — говорится в сообщении.

Следователи предъявили ему заочное обвинение по ч. 2, ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Ранее следователи обвинили граждан Украины Ирмы Крат и Владимира Кошовенко в нападении на посольство. Они были объявлены в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2014 года в Киеве активисты объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также активисты украинских националистических организаций «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других праворадикальных объединений совершили нападение на посольство России.

Экстремисты забросали здание дипмиссии камнями и пытались поджечь его. Нападавшие также повредили дипломатические автомобили и надругались над российским флагом.

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