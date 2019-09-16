Киев, , 12:49 — REGNUM Рабочие демонтируют колючую проволоку с забора посольства России в Киеве, сообщило 16 сентября информационное агентство «Укринформ».

Журналисты обратились к рабочим с просьбой прокомментировать происходящее, однако те отказались.

Напомним, колючая проволока на ограде посольства РФ появилась в 2014 году, когда на Украине произошёл государственный переворот. Колючая проволока была частично демонтирована в июле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные украли номерные знаки автомобиля, принадлежащего посольству России. Машина была припаркована возле дома сотрудника посольства.

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