Москва, , 11:06 — REGNUM Китай не планирует присоединяться к переговорам России и США по вопросам сокращения ядерного оружия. Такое заявление сегодня, 8 ноября, на московской конференции по нераспространению сделал генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун.

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При этом, отметил дипломат, Пекин «не уклоняется от выполнения собственных обязанностей», однако ожидать, что Китай присоединится к так называемым трёхсторонним переговорам, «нереалистично».

"Китай не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней, если в других странах доведут свои арсеналы до уровня Китая, то мы готовы присоединиться к этому процессу», — уточнил Фу Цун.

Руководитель департамента также подчеркнул важность продолжения Россией и США действия договора СНВ и диалога, направленного на дальнейшее сокращение вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года между Россией и США и будет действовать до 5 февраля 2021 года. На сегодняшний день Вашингтон пока не определился, стоит ли продлевать этот договор, который президент США Дональд Трамп считает «неудачным».

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями. В свою очередь Китай подчеркнул, что предложенная США ядерная сделка не представляет интереса для Пекина.

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