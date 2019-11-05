Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Соединенные Штаты в настоящее время стремятся заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то ещё», — сказал Трамп.

Таким образом американский лидер прокомментировал истечение срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Ранее Трамп в интервью на телеканале Fox News заявил, что считает данный договор, подписанный его предшественником Бараком Обамой, неудачным. Президент США заявил, что нужно другое соглашение, которое будет включать и Китай. Также он отметил, что переговоры на эту тему уже ведутся.

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