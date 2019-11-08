Киев, , 09:31 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, что сын экс-вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена Хантер при прикрытии сотрудников ФБР снимал миллионы долларов со счетов украинской газодобывающией компании Burisma, сообщает CD Media.

«Были как официальные, так и неофициальные платежи семье Байденов», — сказал Онищенко.

По его словам, сокрытием скандала, связанного с Хантером, занимались сотрудники ФБР и лично Карен Гринуэй, которая курировала антикоррупционную политику в администрации экс-президента США Барака Обамы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джозеф Байден заявил, что не влиял на решение сына работать в украинской газодобывающей компании. Он отметил, что не обсуждает рабочие вопросы со своими детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг» и членом совета которой стал сын вице-президента США Хантер Байден.

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