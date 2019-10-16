Колумбус, США, , 09:42 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден не видит конфликта интересов между своей работой на государственной должности и работой его сына Хантера в составе правления газодобывающей компании Burisma на Украине. Об этом он заявил 16 октября во время теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в городе Вестервилль (штат Огайо), которые транслировала телекомпания CNN.

«Не было никакого конфликта интересов. Мой сын самостоятельно принял решение (о работе в правлении компании Burisma)», — заявил Байден и добавил, что он гордится выбором Байдена-младшего.

Кроме этого, бывший вице-президент отметил, что ни он, ни его сын, не сделали «ничего предосудительного» и рассказал, что Хантер Байден немногим ранее дал интервью об этом и сам отвечает за свои поступки.

Также бывший вице-президент заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп якобы трижды предлагал главам других государств повлиять на выборы президента США и что, по мнению Байдена, Трамп устроил его «травлю», так как не хочет, чтобы экс-вице-президент пошел на выборы, на которых Байден, как он сам утверждает, победит Трампа.

Отметим, как сообщалось ранее, 15 октября Хантер Байден дал интервью телекомпании АВС, в котором заявил, что он не вел на Украине противоправную деятельность.