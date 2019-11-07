Москва, , 17:33 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «правдивыми и отражающими суть» слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО и утрате координации между странами альянса.

«Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО», — написала она на своей странице в Facebook.

При этом Захарова заметила, что в данном вопросе есть «одно «но» (хотя их больше)».

«Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? 20 век — две мировые. 19-й и далее в глубь веков — бесконечные локальные войны и «экспорт идеологии» на острие мечей и копий, — написала она. — Процессы, зародившиеся в «пунктах Вудро Вильсона», прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу — остановить бесконечные европейские раздоры».

Однако, по мнению представителя МИД, эти же процессы «привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития».

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Напомним, ранее Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил об «утрате координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу». «То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО», — констатировал он.

Президент Франции высказал мнение, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, в противном случае она «не будет контролировать свою судьбу».

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