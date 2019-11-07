Париж, , 15:08 — REGNUM Североатлантический альянс переживает «смерть мозга», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что мы переживаем в настоящее время, — это смерть мозга НАТО», — сказал Макрон.

По его словам, между Соединенными Штатами и союзниками по НАТО полностью отсутствует координация по стратегическим решениям, а европейские страны находятся «на краю пропасти» и должны начать думать о наращивании оборонных возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что одним из результатов турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии стало ослабление авторитета НАТО и поставило под вопрос эффективность этой организации. Он выразил мнение, что события в Сирии — грубая ошибка Запада и НАТО.

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