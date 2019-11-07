Вашингтон, 7 ноября 2019, 09:17 — REGNUM Подход ЕС к вопросу о расширении европейского блока, похоже, претерпел некоторые изменения с момента падения Берлинской стены, заявил американский дипломат Кристофер Р. Хилл в статье для издания Project Syndicate.
По его словам, отказ Франции от продолжения переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС вызвал глубокое чувство разочарование у обеих стран.
Напомним, в ходе недавнего заседания Европейского совета, проходившего 17−18 октября, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение заблокировать переговоры с Албанией и Республикой Северная Македония о вступлении в ЕС.
Граждане ФРГ и ГДР получили возможность свободного перемещения между двумя странами 9 ноября 1989 года. В ту же ночь толпы народа начали разрушать Берлинскую стену.
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