Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Подход ЕС к вопросу о расширении европейского блока, похоже, претерпел некоторые изменения с момента падения Берлинской стены, заявил американский дипломат Кристофер Р. Хилл в статье для издания Project Syndicate.

«С момента падения Берлинской стены 30 лет назад западные лидеры постоянно утверждали, что на европейском континенте нет проблем, которые нельзя было бы решить путём взаимодействия с Европейским союзом или расширения европейского проекта. Но данный подход, похоже, претерпел изменения из-за сочетания внутренних проблем ЕС и американского безразличия», — заявил он.

По его словам, отказ Франции от продолжения переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС вызвал глубокое чувство разочарование у обеих стран.

Напомним, в ходе недавнего заседания Европейского совета, проходившего 17−18 октября, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение заблокировать переговоры с Албанией и Республикой Северная Македония о вступлении в ЕС.

Граждане ФРГ и ГДР получили возможность свободного перемещения между двумя странами 9 ноября 1989 года. В ту же ночь толпы народа начали разрушать Берлинскую стену.

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