Скопье, , 08:33 — REGNUM 6 ноября правительство Северной Македонии одобрило решение о выделении 2 872 255 евро (примерно 203 миллиона рублей) на закупку и переоборудование помещений на территории штаб-квартиры НАТО в Брюсселе для нужд миссии Республики Северная Македония при НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, средства пойдут на покупку 996,37 м² административного пространства, предназначенного для оборудования парковки и проведения других строительных работ.

Ожидается, что Северная Македония официально вступит в НАТО в декабре данного года.

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