Москва, 7 ноября 2019, 08:24 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Встреча состоится в Омске, сообщается на сайте Кремля.
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Глава двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске 6 ноября. Тема форума — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
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