История вопроса

Ежегодное мероприятие с участием президентов России и Казахстана. В 2019 году должно пройти в ноябре в Омске. Форум является одной из площадок для обсуждения взаимодействия двух стран.



Организаторы анонсировали проведение форума молодых лидеров России и Казахстана в рамках основного мероприятия.



Предыдущий форум прошел в 2018 году в Петрозаводске. Его темой было «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России».