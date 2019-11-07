Сан-Франциско, США, , 03:16 — REGNUM Два бывших сотрудника социальной сети Twitter обвинены министерством юстиции США в передаче персональной информации о пользователях сети властям Саудовской Аравии. Об этом 6 ноября сообщает газета The New York Times.

Обвинения предъявлены работавшим ранее в Twitter гражданину США Ахмеду Абуаммо и гражданину Саудовской Аравии Али аль-Забараху.

Власти США предполагают, что во время своей работы в интернет-компании, подозреваемые передавали личные данные пользователей Twitter, выступающих с критикой Саудовской Аравии, властям королевства и получали вознаграждение за свои преступные деяния.

The New York Times сообщает также о третьем лице — гражданине Саудовской Аравии Ахмеде аль-Мутаири — которому Минюст США также предъявил обвинения в связи с предполагаемым выполнением задания властей Саудовской Аравии во время работы в американской маркетинговой компании.

Исковое заявление Минюста США будет рассмотрено в суде в Сан-Франциско.

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