Лондон, , 15:37 — REGNUM Приложения для мобильных телефонов на тематику здоровья могут делиться самой интимной информацией о пользователе с компанией Facebook. К такому выводу пришла международная правозащитная организация Privacy International, пишет газета Heute.

Благодаря приложениям Facebook может знать о нас всё: интересы, маршруты поездок, любимые блюда, семейное положение. Утверждается, что это информация необходима, чтобы продвигать нужную рекламу конкретным пользователям. А те, кто пользуются приложениями для здоровья, рискуют передать еще более чувствительную информацию.

Исследователи протестировали отслеживающие женский менструальный цикл приложения Maya, MIA, My Period Tracker, Ovulation Calculator, Period Tracker und Mi Calendario и пришли к выводу, что все (за исключением Period Tracker) делятся данными о здоровье с Facebook. Приложения Maya и MIA и вовсе начинают передавать информацию до того, как пользователь согласится с политикой конфиденциальности. Некоторые приложения задают человеку вопросы о наличии у него головных болей, прыщей и о дате последней интимной близости — ответы также оказываются в руках Facebook.

Авторы исследования рекомендуют всем, кто беспокоится о своих личных данных, не пользоваться лишними приложениями.