Москва, , 20:15 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предостерег чиновников от излишних трат на себя за счет налогоплательщиков.

«Бедные чиновники Чувашии! Они настолько бедные, что решили застраховать себя за деньги налогоплательщиков. Теперь, если чиновник в Чувашии умрёт, родственники заберут… 75 его окладов, а если получит увечья — 20 окладов», — отметил Миронов.

Но такие чиновники не только в Чувашии, рассуждает парламентарий.

«В Забайкальском крае после пяти лет работы на своём посту чиновники имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 75% от среднемесячного дохода. Схожий порядок принят в Нижегородской области, на Камчатке и в ряде других регионов. Хочется спросить так по-простому, по-народному: когда же вы насытитесь?» — задает он вопрос.

Миронов прогнозирует негативные последствия для власти.

«Это верх цинизма! Ни на один социально важный законопроект денег никогда нет, зато себе любимым — всегда пожалуйста. Терпение у народа скоро лопнет!» — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аппарат Госдумы объявил конкурс на страхование жизни и здоровья депутатов в 2020 году. Страховая сумма на одного депутата Госдумы составит 1 млн 68 тыс. 999 рублей. Период страхования: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

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