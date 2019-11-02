Москва, , 12:13 — REGNUM Аппарат Госдумы объявил конкурс на страхование жизни и здоровья депутатов в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутатов Госдумы застрахуют на общую сумму более 450 млн рублей.

Страховая сумма на одного депутата Госдумы составит 1 млн 68 тыс. 999 рублей. Период страхования: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

В 2019 году жизнь и здоровье депутата «оценивали» в 978 тыс. 156 рублей.

Согласно условиям страхования, страховыми случаями являются факты причинения депутату телесных повреждений или другого вреда здоровью, которое повлекло его смерть, которое повлекло инвалидность; а также повреждений, которые инвалидность не повлекли.

В Госдуме — 450 депутатов четырех фракций.