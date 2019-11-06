Ашхабад, , 19:04 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заслушал отчет министра национальной безопасности Яйлыма Бердиева и объявил ему строгий выговор. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель туркменских спецслужб получил взыскание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и недостатки, допущенные в работе.

Бердымухамедов поручил министру нацбезопасности в кратчайшие сроки устранить все недочеты в подчиненном ему ведомстве.

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