Ашхабад, , 02:36 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Исгендера Муликова. Об этом стало известно в ходе проходившего сегодня, 1 октября, заседания правительства, передают туркменские СМИ.

Гурбангулы Бердымухамедов thierry ehrmann

Также туркменский лидер понизил Муликова в звании до майора и лишил государственных наград.

Поводом для его увольнения послужила поступившая от генеральной прокуратуры информация о том, что Исгендер Муликов неоднократно злоупотреблял своим служебным положением.

Также отмечается, что его увольнение может быть связано с уголовным делом о коррупции, по которому в середине сентября 2019 года арестовали министра торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанова.

Вместо Муликова на пост главы МВД Туркмении назначен Мамметхан Чакыев, до настоящего момента занимавший пост вице-премьер-министра.