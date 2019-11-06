Москва, , 13:42 — REGNUM Авторы некоторых фильмов о трагедиях с заложниками искажают действительность, это показали результаты проверок. Об этом заявил 6 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ряде фильмов утверждается, что многие люди, бывшие в заложниках у террористов, не получают помощь. Эта информация проверялась, она не соответствует действительности — некоторые факты передергиваются авторами.

Таким образом Песков ответил на вопрос о пострадавших при теракте в Беслане, которые якобы считают недостаточной объемы помощи им. Он добавил, что жертв трагедии и героев, отдавших жизни в борьбе с бандитами, будут помнить всегда.

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