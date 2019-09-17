Владикавказ, , 14:36 — REGNUM Власти Северной Осетии намерены поддержать родителей детей, погибших во время теракта в бесланской школе № 1 в 2004 году. Тем из родных, кто вышел на пенсию, будут выплачиваться прибавки к ней, сообщил 17 сентября министр труда и социального развития республики Борис Хубаев в ходе заседания правительства региона.

В настоящее время в списке числятся 79 пенсионеров, отметил Хубаев. Выплаты им запланированы с 1 января 2020 года, если такое решение утвердит правительство РСО-Алании.

Данные по количеству претендующих на такую меру социальной поддержки будут ежегодно корректироваться. Всего на эти цели планируется выделить из регионального бюджета в 2020 году 5,4 млн рублей. При этом в минтруде сообщили, что сумма поддержки составит 3000 рублей.

Инициатором выплат выступила два года назад организация «Голос Беслана». Все это время, по словам Хубаева, вопрос проходил стадии всевозможных согласований на различных уровнях и наконец был одобрен, пишет портал «Основа».

Напомним, теракт в школе № 1 города Беслана был совершен 1 сентября 2004 года. В ходе теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 10 сотрудников спецлужб.