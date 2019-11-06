Киев, , 09:38 — REGNUM В отношении газовой компании Burisma на Украине нет никаких уголовных дел, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщило 5 ноября издание «Левый берег».

«Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств есть несколько», — рассказал он.

Рябошапка пообещал позже прокомментировать результаты аудита всех дел, в которых фигурирует компания Burisma.

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Напомним, в данной компании работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. Политика заподозрили в коррупции после того, как по его указанию был уволен генеральный прокурор Украины, якобы расследовавший дела в отношении Burisma.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джозеф Байден заявил, что не влиял на решение сына работать в украинской газодобывающей компании. Он отметил, что не обсуждает рабочие вопросы со своими детьми.

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