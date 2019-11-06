Киев, 6 ноября 2019, 09:38 — REGNUM В отношении газовой компании Burisma на Украине нет никаких уголовных дел, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщило 5 ноября издание «Левый берег».
Рябошапка пообещал позже прокомментировать результаты аудита всех дел, в которых фигурирует компания Burisma.
Читайте также: Генпрокуратура Украины начала аудит производства, где фигурирует Байден
Напомним, в данной компании работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. Политика заподозрили в коррупции после того, как по его указанию был уволен генеральный прокурор Украины, якобы расследовавший дела в отношении Burisma.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джозеф Байден заявил, что не влиял на решение сына работать в украинской газодобывающей компании. Он отметил, что не обсуждает рабочие вопросы со своими детьми.
Читайте также: Джо Байден прокомментировал работу сына в украинской газовой компании