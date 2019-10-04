Киев, 4 октября 2019, 14:31 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг» и членом совета которой стал сын вице-президента США Хантер Байден. Об этом 4 октября на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
Он сообщил, что ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Байден, и передать его на дорасследование. Рябошапка отметил, что «есть очень много преступлений, совершенных членами той команды».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время телефонных переговоров президент США Дональд Трамп попросил президента Владимира Зеленского возобновить расследование относительно работы сына Джо Байдена Хантера в украинской газодобывающей компании «Бурисма Холдинг» (Burisma Holdings). Напомним, в мае 2014 года сын вице-президента США Хантер стал членом совета директоров «Бурисма Холдинг». Тогда Хантер отвечал «за юридическое подразделение холдинга и продвижение компании на международной арене».