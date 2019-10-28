Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Экс-вице-президент США Джозеф Байден никак не влиял на решение своего сына Хантера работать в украинской газодобывающей компании Burisma. Об этом он заявил 27 октября, сообщила газета The New York Times.

Политик рассказал, что не обсуждает рабочие вопросы с детьми, а также отметил, что Хантер Байден — взрослый мужчина, который не сделал ничего неправильного. В этом можно убедиться, почитав материалы расследования украинского дела, подчеркнул экс-вице-президент США.

Байден добавил, что в случае избрания президентом США, его дети не будут посещать заседания в Белом доме. Таким образом, он намекнул на вовлечение в политику членов семьи президента США Дональда Трампа.

Как сообщало агентство Reuters, ранее Байден обвинил Трампа в отсутствии сострадания к среднему классу США, а также в «разбазаривании» экономики США.

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