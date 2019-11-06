Прая, , 03:36 — REGNUM Суда обеспечения Северного флота завершили продолжавшийся три для деловой визит в порт Прая на Кабо-Верде и вышли в Атлантический океан, сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Танкер «Вязьма» и спасательный буксир «СБ-406» пополнили запасы топлива и через несколько дней соединятся с ракетным крейсером «Маршал Устинов», который сопровождают в дальнем походе.

Ранее суда обеспечения, сопровождающие ракетный крейсер с июля, совершили несколько деловых заходов на Кипр и в Грецию. В составе группы ими всего было пройдено более 22 тысяч морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска 3 июля для участия в составе боевых кораблей Северного флота в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После этого, в сопровождении судов обеспечения, «Маршал Устинов» принимал участие в учениях ВМФ России «Океанский щит-2019». С 22 августа крейсер выполнял задачи в Средиземном море.

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