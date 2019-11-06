Пирей, Греция, , 02:53 — REGNUM Отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход в греческий порт Пирей, сообщает 5 ноября пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

В составе группы: сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня». Главная цель визита, который продлится четыре дня — пополнение запасов, демонстрация Андреевского флага, поддержание международного сотрудничества и отдых личного состава. В ходе выполнения задач в Средиземном море, отряд прошёл более восьми тысяч морских миль, посетил базу ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота, возглавляемый сторожевым кораблём «Ярослав Мудрый», покинул Балтийск 1 октября и взял курс в Индийский океан. На борту кораблей отряда также находятся подразделения антитеррора из состава соединений морской пехоты Балтийского флота.

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