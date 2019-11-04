Владивосток, , 03:45 — REGNUM Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регионе совершил деловой заход в порт Муара в государстве Бруней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

Читайте также: Ловим пиратов и браконьеров — Россия содействует безопасности АСЕАН на море

В состав отряда входят флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».

После церемонии торжественной встречи командир отряда капитан 1-го ранга Александр Шварц и командиры кораблей нанесли визит вежливости в администрацию городского порта. На борту флагмана проведено рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения отряда в период стоянки. Ожидается, что в Муаре пройдут товарищеские встречи по футболу и волейболу между моряками двух стран, предусмотрена обширная экскурсионная и культурная программа. Визит завершится 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, российский военно-морской флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе выполняет задачи по обеспечению безопасности в широком смысле слова. Об этом глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил накануне инвестиционного саммита в Таиланде в интервью изданию Bangkok Post.