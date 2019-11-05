Варшава, , 17:30 — REGNUM Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко 4 ноября выступил в Варшаве в ходе работы круглого стола и провёл переговоры с замминистра иностранных дел Польши. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Круглый стол «Беларусь-Польша» был организован «Советом по международным отношениям «Минский диалог», а также польскими аналитическими центрами — «Польским институтом международных дел» и «Центром Восточных исследований». Кравченко изложил позицию официального Минска по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, взаимодействия Белоруссии с Польшей, Евросоюзом и США.

«В тот же день О. Кравченко и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач обсудили развитие белорусско-польского диалога по широкому кругу направлений и актуальные аспекты международных отношений», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, МИД Белоруссии патронирует и финансирует «Совет по международным отношениям «Минский диалог». В октябре эта структура была заявлена официальным организатором конференции по европейской безопасности, на которую были собраны ведущие западные специалисты по «сдерживанию России».

О совместных российско-белорусских мероприятиях по линии МИДов России и Белоруссии в этот день, 4 ноября, не сообщается.

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